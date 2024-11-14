сегодня в 11:51

Порядка 5 тыс заявлений на «Стрелку» оформлено в Подмосковье за неделю

На прошедшей неделе жители Московской области подали порядка 5 тысяч заявлений на выдачу карты «Стрелка». Подать заявление на «Стрелку» можно в электронном виде на региональном портале госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» доступна в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Оформить карту могут учащиеся и военные пенсионеры.

Льготная «Стрелка» дает возможность оплачивать проезд со скидкой 50%.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно войти в личный кабинет на портале через ЕСИА и заполнить поля онлайн-формы. Заявление рассмотрят в течение 6 рабочих дней.

К услуге подключен ряд умных сервисов предпроверки, которые позволяют сделать оформление карты быстрее и проще.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.