Порядка 3,5 тыс ям устранили в Щелкове с января

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков в рамках традиционного еженедельного совещания с городскими службами подробно разобрал вопрос по наведению порядка на территории округа после зимнего периода. Он рассказал, что в связи с ранним наступлением теплой погоды городские службы уже переходят в режим летнего содержания территорий, сообщает пресс-служба администрации округа.

С начала месяца в Щелкове уже приступили к ручной и механизированной уборке дорог, тротуаров, прогулочных зон; сбору мусора с газонов и прилегающих территорий; покрасочным работам, мойке контейнерных площадок, ремонту малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок. Также специалисты уже проводят опиловку сухостоя и удаление аварийных деревьев. Весь комплекс работ планируется завершить к середине апреля.

Кроме того, глава округа рассказал, что в Щелкове продолжается обновление и дорожной сети. «Ямочный ремонт мы начали еще в январе. С начала года устранили уже 3 456 дефектов. С этой недели начали мыть, красить и восстанавливать автобусные остановки, ограждения и знаки. С 1 апреля приступим к работам по обновлению разметки», — сказал он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.