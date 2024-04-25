Порядка 220 км покрытия отремонтируют на дорогах в деревнях Подмосковья в 2024 г

Этим летом дорожники отремонтируют почти 220 км покрытия региональных дорог в деревнях, селах и других небольших населенных пунктах Московской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Больше трети программы ремонта региональных дорог в этом сезоне составили подъездные дороги и участки, проходящие по территории деревень, сел и поселков. К осени больше чем на 70 участках региональных дорог в 30 городских округах обновят почти 220 км покрытия для комфортного и безопасного проезда жителей региона. Помимо ремонта покрытия дорожники укрепят обочины и нанесут разметку», — рассказал заместитель председателя правительства, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Например, в Дмитровском округе отремонтируют более 20 км на 6 участках дорог: от Рогачевского шоссе до поселка дома отдыха Горки, от д. Костино до поворота на д. Щетнево и от д. Саввино до с. Ильино, а также подъездную дорогу к пос. Автополигон, проходящую через деревни Дубово и Юрьево. В Волоколамском округе обновят больше 10 км покрытия на дорогах в деревнях Путятино, Курьяново, а также на участке от д. Ботово до поворота на СНТ «Ручей-1».

Больше 45 км на 14 участках региональных дорог отремонтируют по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

Дорожники отремонтируют дороги в с. Редькино в Коломне, д. Коробово в Ленинском округе, участок между поселками Белоомут и Каданок в Луховицах, а также между деревнями Гридино и Цаплино Орехово-Зуевского округа.

Также ремонтные работы выполнят в деревнях, селах и на подъездных дорогах Можайского, Богородского, Раменского округов, Истры, Солнечногорска, Чехова и других муниципаллитетов. С программой ремонта можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.