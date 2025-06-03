Порядка 1,9 многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку

На региональном портале государственных услуг около 1 900 многодетных семей Московской области получили разрешение на бесплатную парковку в регионе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Бесплатно парковаться на платных парковках в 13 городах Подмосковья могут многодетные семьи только из Московской области. Льготные разрешения других регионов не действуют.

Также бесплатная парковка на специально обустроенных местах доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья вне зависимости от их места жительства», — пояснили в ведомстве.

Оформить льготное парковочное разрешение многодетные семьи из Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Места на парковке при этом не резервируются.

Подробную информацию о платных парковках можно получить на сайте ведомства.

Если возникли вопросы по подаче заявок на льготное разрешение, то можно получить консультацию по номеру +7 (498) 602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.