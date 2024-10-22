Порядка 1,1 млн машин зафиксировали на дорогах Подмосковья во вторник утром
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Во вторник утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах региона зафиксировано 1,1 млн автомобилей, что на 1,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.
Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.
Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.