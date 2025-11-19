Порядка 100 единиц техники задействованы для устранения последствий снегопада в Кашире

Все службы городского округа Кашира переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Задействованы около 100 единиц специализированной техники и порядка 500 работников коммунальных служб, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ведется превентивная обработка дорог, тротуаров и пешеходных зон противогололедными материалами, чтобы не допустить образования наледи и обеспечить безопасное движение.

В приоритете — основные маршруты: дороги общего пользования, подъезды к социальным объектам и остановкам, а также территории у контейнерных площадок. Дворники контролируют состояние входных групп.

Погода остается нестабильной, на дорогах возможно ухудшение сцепления.

Ранее, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во время уборки снега особое внимание будут уделять магистралям, подъездам к школам и поликлиникам, а также автобусным остановкам и тротуарам. Все это позволит обеспечить качественную работу общественного транспорта и безопасный путь для пешеходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.