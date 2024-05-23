Порядка 100 автомобилей-нарушителей эвакуировали в Ленинском округе за 5 дней

В Ленинском округе продолжается систематическая работа по выявлению и пресечению нарушений правил стоянки автотранспорта на территории жилых микрорайонов. Неправильно припаркованные машины эвакуируют, а их владельцам выписывают штрафы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Особое внимание уделяем улично-дорожной сети, по которой ходит общественный транспорт. Наши сотрудники ежедневно выезжают на территории, где утверждены проекты организации дорожного движения. В рамках переданных в муниципалитет полномочий выявляем нарушения в зоне действия запрещающих знаков 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 и привлекаем к административной ответственности», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Инспекционные мероприятия прежде всего проводятся в самых крупных микрорайонах округа, где проблема запаркованности стоит наиболее остро — это жилые комплексы «Восточное Бутово», «Пригород Лесное» и «Бутово Парк 2Б».

Только за последние пять дней совместно с инспекторами Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области было эвакуировано 96 автомобилей, мешающих движению общественного транспорта. В результате штрафы выписаны 20 владельцам, в отношении 25 владельцев легковых автомобилей и 12 водителей грузовых фургонов вынесены решения о начале административного расследования.

Жителей Ленинского округа просят соблюдать правила парковки, не создавать помехи для движения общественного транспорта и работы коммунальных служб. Рейды по выявлению нарушений на муниципальных дорогах будут продолжены в ежедневном режиме.

Если автомобиль был эвакуирован, узнать о его местоположении можно по номеру 112, через приложение «112» Московской области или на сайте регионального ЦБДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.