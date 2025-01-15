Популярность автозапчастей из КНР растет, но в лидерах все еще корейские марки

Динамика продаж запчастей разных марок машин во втором полугодии 2024 года относительно такого же периода 2023 года показала, что россияне активнее покупают автокомпоненты для китайских машин, год к году рост продаж составил 94%, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито».

Однако лидерство по объему продаж остается у корейских и немецких авто — KIA, Hyundai и BMW. Продажи запчастей для немецких машин повысились на 20%.

Лидерами по росту продаж автокомпонентов стали китайские бренды. Запчасти для EXEED с июля по декабрь 2024 года покупали в четыре раза чаще, чем в таком же периоде 2023 года. Еще продажи запчастей для Changan выросли в 3,6 раза, для Haval — в два раза.

Чаще всего автовладельцы покупают новые запчасти, их доля составила 60% по итогам второго полугодия. Больше всего за этот период выросли продажи деталей рулевого управления — на 15%.

«На фоне резкого роста продаж запчастей для китайских автомобилей в 2023 году, когда мы фиксировали десятикратное увеличение спроса на площадке, динамика в 2024 году выглядит более сдержанной — продажи компонентов для популярных марок китайских авто выросли на 94%», — отметил глава бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в «Авито» Алексей Головин.

Он пояснил, что с прошлого года было смещение спроса с запчастей в ресейле на новые, это произошло в основном из-за роста популярности качественных китайских аналогов.