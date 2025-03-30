Пользователи проката самокатов в Москве совершили уже более 1,5 млн поездок

С начала сезона аренды самокатов в Москве пользователи совершили уже более 1,5 млн поездок. Чаще всего москвичи используют этот вид транспорта, чтобы добраться до остановок, университета, дома или офиса, сообщает «Интерфакс» .

Сезон электросамокатов стартовал в столице 15 марта. Всего в мегаполисе 5 млн пользователей этого вида транспорта. В городе действуют 350 медленных зон, где самокаты автоматически снижают скорость. Активно работает Госавтоинспекция, а дорожную ситуацию круглосуточно контролирует ситуационный центр ЦОДД.

Всего в Москве доступно 60 тыс. самокатов и более 20 тыс. велосипедов. Также в столице начали работать новые правила аренды, чтобы предотвратить доступ к ней детей и подростков.

О новых мерах безопасности при езде на электросамокатах в Москве и области — как уже принятых, так и только предлагаемых к рассмотрению, — читайте в материале РИАМО.