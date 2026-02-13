сегодня в 18:32

Поляков: 98,8% поездок в Петербурге были оплачены безналичными средствами

Санкт-Петербург сохраняет лидирующие позиции в цифровом преобразовании сферы пассажирских перевозок в стране. По данным за 2025 год, безналичный расчет был использован для оплаты 98,8% всех поездок в городском транспорте. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, пишет «Бриф24» .

Ключевым элементом этой экосистемы по-прежнему является карта «Подорожник». С ее помощью было осуществлено свыше 718 млн поездок, что составляет 41% от общего числа.

Мобильное приложение сервиса выбрали для оплаты проезда 8,45 млн раз. Как отметил представитель администрации, важным приоритетом остается социальная составляющая транспортной политики.

В течение прошлого года по льготным проездным документам было совершено более 705 млн поездок. Отдельно было оплачено 26,4 млн поездок по билетам, предназначенным для жителей Ленинградской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.