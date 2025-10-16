Политолог объяснил, почему Путин уделяет внимание строительству дорог

Президент России Владимир Путин провел 15 октября заседание с членами кабинета министров, посвященное вопросам улучшения и расширения дорожной сети страны. На нем было объявлено об открытии новых участков автомагистралей в Ленинградской и Вологодской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Татарстане. Политолог Марат Баширов связал повышенное внимание главы государства к строительству дорог с высоким статусом отрасли, сообщает «ФедералПресс» .

По его словам, развитие дорожной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений, важных для населения. В настоящее время Путин акцентирует внимание на аспектах, имеющих прямое значение для благополучия граждан. Президент уделяет дорогам особое внимание, понимая, что качественные и доступные трассы не только обеспечивают комфорт, но и служат жизненно важной артерией для регионального предпринимательства.

Малые и средние предприятия в основном используют автомобильный транспорт, поскольку железнодорожные и авиационные перевозки часто оказываются для них нерентабельными. Именно поэтому состояние автодорог имеет решающее значение: они должны быть гладкими и ровными, чтобы избежать повреждений транспортных средств. Кроме того, важна доступность сервисных пунктов и удобство съездов с магистралей.

«Например, магистральная дорога Москва — Казань, и тебя интересует только Казань, съезды не так важны. Но если у тебя частный бизнес, скажем, около Чебоксар, нужен съезд как можно ближе. Ты едешь по скоростной трассе, затем съезжаешь, экономишь время и бензин. Это очень бытовая, но ключевая история как для экономики, так и для удобства граждан», — считает политолог.

Еще президент проявляет интерес к развитию дорожной сети не только в традиционных регионах, но и на новых территориях России. Например, планируемое создание «кольца» вокруг Азовского моря также является частью общей стратегии развития дорожной инфраструктуры.

