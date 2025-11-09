«Полчаса без движения»: в Шереметьеве образовалась огромная очередь в зоне прилета

Пассажиры в Шереметьеве пожаловались на огромную очередь к паспортному контролю

Пассажиры в столичном аэропорту Шереметьево пожаловались на огромную очередь к паспортному контролю. Они утверждают, что за полчаса очередь не сдвинулась ни на шаг, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Пассажиры утверждают, что проблемы начались около получаса назад. К настоящему момент в очереди к паспортному контролю в зоне прилета стоят сотни человек с разных рейсов. Людям тяжело дышать, так как вентиляция не работает.

При этом никакой официальной информации о причинах случившегося пассажирам не сообщали.

«В Шереметьево на прилете коллапс. Автоматический паспортный контроль не работает, мы вообще не двигаемся, воздуха нет, все раздеваются. Никто ничего не говорит. Стоим уже полчаса вообще без движения», — поделились очевидцы.

