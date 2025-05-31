Поколение «Форсаж»: в Рязани в общем потоке заметили девочку за рулем Opel

Автомобилисты из Рязани заметили на дороге автомобиль марки Opel, который странно двигался в общем потоке и беспорядочно включал поворотники. Оказалось, что транспортным средством управляла представительница поколения «Форсаж» — маленькая девочка, момент попал на видео, сообщает Telegram-канал «112» .

Очевидцы заметили машину, которая довольно быстро и неуверенно двигалась в общем потоке на Солотчинском шоссе в Рязани. Проезжая мимо, стало понятно, что машиной управляет ребенок, сидящий на коленях у мужчины. В момент, когда машина проезжала мимо транспортного средства автора видео, на руле находились только руки ребенка, а сама девочка оборачивалась назад и смотрела на других участников движения.

Роликами с инцидентом уже заинтересовалась полиция. Владельца Opel и девочку уже ищут. Взрослого могут привлечь к ответственности в рамках российского закона.

На момент публикации заметки информации о каких-либо ДТП или пострадавших в результате инцидента не поступало.