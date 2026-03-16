Пока рано: автоэксперт объяснил, когда мотоциклистам стоит выезжать на дороги

Пока асфальт недостаточно прогрелся, и еще не время для мотоциклистов выезжать, так как для двухколесного транспорта очень важно сцепление с дорогой, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

«Асфальт сейчас сухой, но в эту пору он еще более опасен для мотоциклистов. Потому что асфальт все равно не прогрет достаточно сильно для простой городской резины мотоцикла. Для мотоцикла критически важно, насколько она прогревается и какой имеет удерживающий эффект на асфальте. Это чревато тем, что дорожная разметка, нанесенная краской, становится очень скользкой. Кроме того, снег тает, на дорогах грязь, песок и мелкие камни, а это очень опасно для мотоцикла», — сказал Егоров.

Автоэксперт посоветовал любителям двухколесного транспорта дождаться установления положительной среднесуточной температуры.

Тогда асфальт как следует прогреется и коммунальщики закончат приводить в порядок дороги, после чего можно будет безопасно ездить.

