Появление 1-го речного маршрута улучшило доступность точек притяжения в Москве

Заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов заявил, что запуск регулярных речных маршрутов улучшил транспортную доступность множества точек притяжения в мегаполисе. С открытием 1-го маршрута «Киевский — Парк Фили» пассажиры приезжают на работу быстрее, сообщает пресс-служба Транспортного комплекса города Москвы.

Суда проходят через семь офисных центров, в том числе через деловой район «Москва-Сити», а также два крупных торговых центра. Также пассажиры получили доступ к самому инновационному виду транспорта в 10 жилых кварталах. Люди добираются на электросудах до главных достопримечательностей столицы. Они проходят через Дом правительства РФ, Парк «Фили», гостиницу «Украина» и другие популярные места.

Пассажиры используют инновационный речной транспорт в качестве переправы. Пока ремонтируют пешеходный мост «Багратион», электросуда помогают перебраться с одного берега на другой всего за 5 мин. На наземном городском транспорте этот путь занимает 30–40 мин.

«Развиваем регулярный речной электротранспорт с учетом запросов москвичей, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Маршруты проходят через офисные и жилые кварталы, торговые центры, а также достопримечательности. С момента запуска маршрута „Киевский — Парк Фили“ число пассажиров постоянно растет, уже совершено более 2 млн поездок», ― добавил Ликсутов.

С момента запуска президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным первого в мире круглогодичного регулярного речного электротранспорта появилось три маршрута электросудов. На маршруте «Киевский — Парк Фили» совершено уже более 2 млн поездок. На «ЗИЛ — Печатники» — свыше 1 млн.

В этом году будет открыт 4-й маршрут «Лужники — Киевский».

На регулярном речном электротранспорте доступны все современные способы оплаты проезда. Пассажиры на электросудах могут оплатить проезд банковской картой, картой «Тройка», СБП и по биометрии. Также поездки на электросудах включены в абонемент «Единый» на 30, 90 и 365 дней.

