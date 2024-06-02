Появилось видео из кабины машиниста, проехавшего через горящий лес в Бурятии Транспорт сегодня в 11:34 Фото - © Unsplash.com

В сети появилось видео из поезда, который проехал через горящий лес в Бурятии. Предварительно, ролик сняли в Муйском районе, сообщает Mash.

Данный район больше всего пострадали из-за возгораний. На данный момент в республике полыхает примерно 30 тыс. га тайги. Пожарный в Бурятии происходят из-за сухой грозы. Ранее утром 1 июня МЧС сообщило о локализации пожара в лесничествах Тарасовского района Ростовской области на площади 169 га.