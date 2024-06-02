Появилось видео из кабины машиниста, проехавшего через горящий лес в Бурятии
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В сети появилось видео из поезда, который проехал через горящий лес в Бурятии. Предварительно, ролик сняли в Муйском районе, сообщает Mash.
Данный район больше всего пострадали из-за возгораний. На данный момент в республике полыхает примерно 30 тыс. га тайги.
Пожарный в Бурятии происходят из-за сухой грозы.
Ранее утром 1 июня МЧС сообщило о локализации пожара в лесничествах Тарасовского района Ростовской области на площади 169 га.