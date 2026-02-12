Поезда задерживаются на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД
На МЦД-3 и Казанском направлении Московской железной дороги утром задерживаются поезда, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
Огромная толпа людей собралась рядом со станцией метро «Выхино». Конец очереди заканчивается в нескольких метрах от входа.
Ранее, вечером 11 февраля, на путях на Ярославском направлении МЖД нашли труп постороннего человека. Из-за него образовался практически двухчасовой сбой в графике движения электричек.
Труп обнаружили на перегоне Соколовская-Болшево. Предположительно, погибший был зацепером.
