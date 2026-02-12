сегодня в 08:47

Поезда задерживаются на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД

На МЦД-3 и Казанском направлении Московской железной дороги утром задерживаются поезда, сообщает Telegram-канал « Мои Люберцы ».

Огромная толпа людей собралась рядом со станцией метро «Выхино». Конец очереди заканчивается в нескольких метрах от входа.

Ранее, вечером 11 февраля, на путях на Ярославском направлении МЖД нашли труп постороннего человека. Из-за него образовался практически двухчасовой сбой в графике движения электричек.

Труп обнаружили на перегоне Соколовская-Болшево. Предположительно, погибший был зацепером.

