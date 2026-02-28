Поезда задерживаются на Ленинградском направлении, МЦД-3

сегодня в 07:35

Есть задержка в движении на Ленинградском направлении, МЦД-3. Обледенел контактный рельс, сообщает Telegram-канал « Подслушано электрички Москвы ».

Поезда продолжают ездить, но с уменьшенной скоростью.

21 февраля произошел сбой в графике МЦД-4. Один из составов оказался неисправен.

В 10:38 была обнаружена поломка на платформе Савеловская. В 12:00 его убрали с железнодорожных путей. Движение на МЦД-4 было возобновлено.

