Поезда задерживаются на Ленинградском направлении, МЦД-3
Есть задержка в движении на Ленинградском направлении, МЦД-3. Обледенел контактный рельс, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».
Поезда продолжают ездить, но с уменьшенной скоростью.
21 февраля произошел сбой в графике МЦД-4. Один из составов оказался неисправен.
В 10:38 была обнаружена поломка на платформе Савеловская. В 12:00 его убрали с железнодорожных путей. Движение на МЦД-4 было возобновлено.
