Поезда задерживаются на Белорусском направлении МЖД из-за упавшего пассажира

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Утром во вторник на Белорусском направлении МЖД пришлось задержать несколько поездов из-за человека, упавшего на пути на станции Голицыно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

В результате инцидента были задержаны поезда дальнего пригорода, следовавшие в сторону столицы.

Состав на станции был остановлен на время, пока работали сотрудники экстренных служб, затем он продолжил движение по маршруту.

О состоянии гражданина информации нет.

Пассажирам напомнили, что железная дорога — это зона повышенной опасности.