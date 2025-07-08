Поезда задерживаются на Белорусском направлении МЖД из-за упавшего пассажира
Фото - © Медиасток.рф
Утром во вторник на Белорусском направлении МЖД пришлось задержать несколько поездов из-за человека, упавшего на пути на станции Голицыно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦППК.
В результате инцидента были задержаны поезда дальнего пригорода, следовавшие в сторону столицы.
Состав на станции был остановлен на время, пока работали сотрудники экстренных служб, затем он продолжил движение по маршруту.
О состоянии гражданина информации нет.
Пассажирам напомнили, что железная дорога — это зона повышенной опасности.