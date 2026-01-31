Поезда задерживаются на 10-20 минут на Савеловском направлении МЖД

Сбой в графике движения случился на Савеловском направлении Московской железной дороги. Поезд, едущий по маршруту Савелово-Москва, встал перед Дмитровом, сообщает « Подслушано электрички Москвы » со ссылкой на подписчиков.

Очевидец рассказал, что по громкой связи пассажиров оповестили об отсутствии напряжения на станции. Время отправления пообещали назвать позже.

В 07:30 было затруднено движение на перегоне Икша-Катуар по направлению на Москву. Ожидались задержки поездов на срок до 10-20 минут.

Один из пассажиров рассказал, что в 07:49 грузовой поезд, идущий вперед, пережег контактный провод. Во сколько будет отправление, неизвестно.

