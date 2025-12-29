сегодня в 07:40

Поезда задерживаются из-за сбоя на МЦД-2 в Москве

Произошел сбой на МЦД-2 в Москве по направлению к Нахабину в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает « Подслушано электрички Москвы ».

«6108 привез опоздание 20 минут, следующая за ним Иволга 7312 идет укороченным маршрутом до Тушинской», — рассказал очевидец.

Электрический поезд по техническим причинам останавливался в Царицыне. Однако это оказало не большое влияние на график.

Пять поездов задержали на срок до 22 минут. Причины инцидента неизвестны.

