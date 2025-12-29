Поезда задерживаются из-за сбоя на МЦД-2 в Москве
Произошел сбой на МЦД-2 в Москве по направлению к Нахабину в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает «Подслушано электрички Москвы».
«6108 привез опоздание 20 минут, следующая за ним Иволга 7312 идет укороченным маршрутом до Тушинской», — рассказал очевидец.
Электрический поезд по техническим причинам останавливался в Царицыне. Однако это оказало не большое влияние на график.
Пять поездов задержали на срок до 22 минут. Причины инцидента неизвестны.
