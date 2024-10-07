Поезда на МЦД-4 следуют с отставанием от графика по техпричинам

В понедельник вечером на МЦД-4 (Апрелевка — Железнодорожная) и Горьковском направлении МЖД фиксируются задержки поездов, сообщается на сайте Туту.ру .

Сохраняются задержки при отправлении поездов с начальных станций. Опоздания могут составлять до 1,5 часа.

Кроме того, на участке Солнечная — Лесной Городок на Апрелевку и Савеловская — Площадь трех вокзалов на Железнодорожную и перед ст. Железнодорожная поезда могут ехать медленнее обычного.

Как сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы», сбой в графике движения поездов зафиксирован и на Белорусском направлении. Это связано с тем, что с 14:20 три проходных светофора на перегоне Можайск — Дорохово горят красным.