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Поезда на МЦД-2 задерживаются в сторону Москвы и Подольска

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) задерживаются составы в сторону столицы и Подольска из-за неполадок на участке Павшино — Тушинская, сообщает MSK1.RU .

По данным онлайн-табло, опоздания поездов на линии составляют от 16 до 32 минут.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, сейчас составы едут с увеличенным интервалом в сторону Подольска. Отстают от графика и поезда Рижского направления МЖД дальних маршрутов в сторону столицы.

Кроме того, возможны задержки составов и в обратном направлении движения.

В МЖД принимают меры для уменьшения времени задержек поездов.