Поезд в честь медиков скорой помощи начал курсировать в столичном метро

Внешне поезд оформили как автомобиль скорой помощи. В вагонах разместили листовки с фактами о службе скорой помощи в Москве. Пассажиры узнают про оснащение медицинских машин, содержимое оранжевого чемоданчика, цифровизацию, а также смогут сравнить работу скорой в СССР и нынешнее время.

Еще в вагонах размещены цитаты сотрудников — от водителей до реаниматологов. Они рассказывают москвичам и гостям столицы, за что любят свою работу. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что транспортный комплекс поддерживает важные городские проекты по поручению градоначальника Сергея Собянина.

«Ко Дню работника скорой медицинской помощи мы запустили новый тематический поезд, который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Ранее выпускали тематические карты „Тройка“, посвященные столичной медицине, запускали брендированный поезд с благодарностями медработникам. С прошлого года для комфорта водителей скорой помощи ведется работа по улучшению условий дорожного движения у 19 медучреждений столицы», — отметил Ликсутов.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала запущенный тематический поезд уникальным. Она напомнила, что московская СМП лидирует в мире по скорости и качеству оказания медпомощи.

«Мы никогда не стоим на месте, и за последние годы запустили более 10 новых станций скорой помощи, обновили оборудование, внедрили самые современные цифровые решения. Ежедневно на линию выходят более 1 тыс. машин, которые ездят по 12 тыс. адресов, чтобы в течение года оказать помощь более 4 млн жителей столицы и гостям нашего города», — рассказала Ракова.