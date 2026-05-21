Поезд наехал на человека: на МЦД-4 произошел сбой

На участке МЦД-4 временно не ходят поезда из-за человека на пути
Транспорт

С 17:55 четверга нет движения поездов на участке железной дороги Солнечная — Очаково по четвертому пути Киевского направления МЦД-4 (на Москву-Киевскую), сообщает Telegram-канал «Подслушано МЦД-4 | Апрелевка — Железнодорожная МЦД4».

Сбой произошел из-за наезда на человека поездом Апрелевка — Москва-Киевская. Инцидент случился на остановочном пункте Мещерская.

Из-за происшествия ожидаются массовые задержки/отмены/сокращения поездов дальнего пригорода Киевского направления и МЦД-4.

Подробностей о данном инциденте нет.

