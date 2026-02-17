Поезд «Иволга 4.0» с юбилейным оформлением проехал 19 тысяч км в Подмосковье

Поезд «Иволга 4.0», брендированный к 20-летию Центральной пригородной пассажирской компании, преодолел более 19 тысяч километров на Ярославском направлении, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Юбилейный состав «Иволга 4.0» с фирменным оформлением в сине-зеленых тонах и серебристым декором курсирует по Ярославскому направлению. Поезд следует до станций Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Фрязево и других пунктов маршрута.

Внутри вагонов размещены 280 информационных плакатов. Они рассказывают о сотрудниках, ключевых событиях, развитии подвижного состава и пассажирской инфраструктуры, а также о достижениях и этапах становления Центральной пригородной пассажирской компании.

Поезд легко узнать по логотипу, посвященному 20-летию компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.