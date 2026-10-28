Поезд Деда Мороза не приедет в Кузбасс

Кемеровская область не вошла в маршрут поезда Деда Мороза на новогодний сезон 2026–2027 годов. В расписании нет остановок ни в Кемерове, ни в Новокузнецке, сообщает Сiбдепо .

РЖД представили расписание 27 октября: праздничный экспресс посетит 64 российских города. Путешествие начнется 8 декабря в Великом Устюге, где находится резиденция Деда Мороза. Организаторы не указали, почему исключили Кузбасс из маршрута.

26 декабря поезд прибудет в Томск, 27 декабря — в Новосибирск, 28 декабря — в Омск. Посетителей ждут бесплатные выступления аниматоров на сцене. На театрализованную программу внутри поезда с посещением вагонов можно будет купить билеты.

Ранее экспресс регулярно приезжал в Кемеровскую область. В декабре 2025 года его принимали в Кемерове: все билеты на представление раскупили за месяц до прибытия. Годом ранее состав останавливался в Новокузнецке. Тогда часть горожан осталась недовольна состоянием поезда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.