сегодня в 16:35

Подразделения ГАИ Москвы будут работать по особому расписанию 3, 9 и 10 января

3, 9 и 10 января регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Москвы будут принимать людей по особому расписанию. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГАИ.

Регистрационно-экзаменационные подразделения московского ГАИ будут принимать россиян восемь часов. Они заработают с 09:00 до 17:00.

Также запланирован и обеденный перерыв. Он будет с 13:00 до 14:00.

Россияне отдыхают на новогодних каникулах с 31 декабря 2025 до 11 января 2026 года. На работу пятидневщики выйдут 12 января.

