Подписка на «АвтоВАЗ»: приживется ли сервис в России

Сервис с подпиской на автомобили концерна «АвтоВАЗ» вряд ли получит широкое распространение. Не всем будет удобно им пользоваться, сообщил РИАМО главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Подавляющему абсолютному большинству покупателей эта схема в принципе не подойдет. Подписка — это не только автомобиль, как многим кажется, это еще и услуга, подобно такси, где вы оплачиваете автомобиль, саму услугу, водителя и прочее», — рассказал Кадаков.

По его словам, здесь можно провести параллель с каршерингом — кому-то будет выгодно, а кому-то — нет. Подписка избавляет человека от головной боли — не надо думать, как купить машину, оформлять кредит или вкладывать деньги сразу, менять шины, заниматься обслуживанием, покупать страховку.

«Поскольку человека избавляют от этой головной боли и освобождают ему время, естественно, это должно сколько-то стоить», — сказал Кадаков.

Эксперт отметил, что для некоторых людей такой вариант может оказаться более предпочтительным, чем каршеринг. Кадаков напомнил, что в случае с последним пользователь платит за каждую минуту.

Также многие крупные бренды пробовали вводить подписочный сервис на автомобили. Широкого распространения такая услуга не получила. Приживется ли новый сервис в России, покажет только время, заключил Кадаков.

