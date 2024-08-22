Подорожание на 30%: что будет с ценами на такси из-за новых правил для водителей

Эксперт Амосов считает, что цены на такси до конца года вырастут на 15-30%

С сентября 2024 года в России вступят в силу новые правила для таксистов. Водителей, которые не обладают разрешениями, не допустят к работе на маршрутах, причем их не получили около 75% водителей. В связи с нехваткой «белых» водителей такси, вполне вероятно возникновение повышенного спроса на услугу и, как следствие, повышения цен на поездки, сообщает Общественное Телевидение России .

С 1 сентября водители такси будут обязаны перекрасить свои автомобили в определенные цвета, которые установят органы власти в каждом регионе РФ. На крыше каждого такси должен быть установлен оранжевый фонарь. Помимо этого, существует множество требований к документам: таксистов обяжут иметь в салоне карточку с личными данными и тарифами, а также путевой лист с информацией о проведенных ежедневных медосмотрах и технических проверках.

Кроме обязательных водительских прав, свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и полиса ОСАГО, в котором будет отметка «такси», перевозчики также должны иметь полис ОСГОП. Этот документ обеспечивает обязательное страхование гражданской ответственности водителей перед пассажирами в случае причинения вреда жизни и здоровью. Таксистам будет дан срок 60 дней для оформления этого полиса, однако для его получения необходимо предоставить разрешение на осуществление деятельности. В противном случае, если водитель не оформит полис ОСГОП, его работа будет приостановлена через 30 дней.

По новым правилам, около 75% водителей не смогли получить необходимые разрешения на работу. Однако этот показатель основан лишь на открытых данных и, по словам главы общественного движения «Форум такси» Олега Амосова, на деле он может быть еще выше.

По словам автоэксперта Константина Лигачева, нехватка таксистов с разрешениями может привести к увеличению спроса на их услуги. Это, в свою очередь, может вызвать рост тарифов на поездки. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайеэцер также подтвердил это мнение, добавив, что существуют и другие факторы, способные подтолкнуть цены вверх — к примеру, утилизационные сборы.

По мнению Олега Амосова, цены на поездки в такси до конца года увеличатся на 15-30%.