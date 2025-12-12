Подмосковный центр паралимпийских видов спорта стал лучшим работодателем для ветеранов

«Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта» Московской области занял третье место в конкурсе «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Подмосковье». Его итоги подвели 10 декабря 2025 года в Московской областной Думе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Центр удостоен высокой оценки за работу по интеграции участников СВО в сферу адаптивного спорта. На базе ведомства ветераны боевых действий получают возможности для трудоустройства, а также становятся профессиональными спортсменами, полноправными членами сборных команд региона. Ярким примером успеха являются ветераны СВО, которые в составе сборных региона по адаптивным видам спорта занимают призовые места на всероссийских соревнованиях.

«Для нас поддержка ветеранов — это осознанная и важнейшая часть работы. Мы не просто предоставляем рабочие места, а помогаем героям обрести новую цель, добиваться высоких спортивных результатов и становиться примером мужества и силы духа», — отметил директор центра Дмитрий Котырев.

В рамках конкурса было рассмотрено 31 представление от организаций, которые на сегодняшний день обеспечили рабочими местами и условиями для профессионального роста более 900 ветеранов боевых действий, из которых 60 человек имеют инвалидность. Помимо официальной заработной платы, трудоустройство включает расширенные льготы.

На церемонии награждения председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев подчеркнул особую значимость проводимого конкурса: «Помощь участникам специальной военной операции, членам их семей — это очень важное дело для всех нас. Но, конечно же, важна и тема возвращения и последующей адаптации участников СВО в мирной жизни. Мы убеждены и уверены, что Победа будет обязательно за нами. И после — тема трудоустройства и социализации наших героев будет набирать все большую актуальность. Мы активно стараемся совершенствовать законодательную базу, которая касается вопросов трудоустройства ветеранов боевых действий. Мы первыми в стране приняли ряд законов, которыми ввели квотирование рабочих мест для этой категории граждан. И продолжаем совершенствовать наше законодательство, вводя нормы, которые позволяют гарантированно получать эти рабочие места».

Конкурс проводился в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Организаторы планируют выступить с инициативой в региональный парламент о придании ему ежегодного статуса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.