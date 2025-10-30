Подмосковный аэропорт Жуковский временно приостановил работу

Транспорт

Фото - © Медиасток.рф

Сотрудники аэропорта Жуковский сообщили, что в четверг днем воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты, говорится в Telegram-канале «Радар Жуковский».

Предварительно известно, что временные ограничения на полеты начали действовать в аэрогавани с 12:05 по московскому времени.

При этом в официальном Telegram-канале Росавиации на момент публикации заметки никакой информации о приостановке работы данного аэропорта нет.

Детали случившегося устанавливаются.

