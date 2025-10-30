Подмосковный аэропорт Жуковский возобновил работу
Фото - © Медиасток.рф
Расположенный в Московской области аэропорт Жуковский возобновил работу после приостановки, сообщает Telegram-канал «Радар Жуковский».
Ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов из Жуковского сняли в 13:00 по московскому времени.
До этого с 12:05 воздушные суда не могли ни приземлиться, ни вылететь из Жуковского в связи с ограничениями.
По какой причине вводились ограничения, не уточняется.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.