Подмосковный аэропорт Жуковский возобновил работу

сегодня в 13:23

Расположенный в Московской области аэропорт Жуковский возобновил работу после приостановки, сообщает Telegram-канал «Радар Жуковский» .

Ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов из Жуковского сняли в 13:00 по московскому времени.

До этого с 12:05 воздушные суда не могли ни приземлиться, ни вылететь из Жуковского в связи с ограничениями.

По какой причине вводились ограничения, не уточняется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.