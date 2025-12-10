Подмосковные спортсменки взяли 7 медалей на Всероссийских соревнованиях по плаванию

Подмосковные спортсменки завоевали семь наград на всероссийских соревнованиях по плаванию среди юниоров и юниорок «Резерв России». В копилке представительниц региона две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанница подмосковной «СШОР по водным видам спорта» Полина Лейкина (Руза) стала лучшей на дистанции 400 м комплексным плаванием. Второе место в этой дисциплине заняла еще одна спортсменка из Московской области Диана Валиуллина (Руза).

Две серебряные медали завоевала Виктория Таранникова (Видное). Она финишировала второй в заплыве на 200 м брассом и в дисциплине «комплексное плавание» на аналогичной дистанции. Еще одно «серебро» команде принесла Виктория Миронова (Мытищи) в стартах на 50 м баттерфляем.

В плавании вольным стилем на 200 м золотую медаль завоевала Диана Валиуллина. Второе и третье места у спортсменов из Татарстана и Нижегородской области соответственно.

В стартах вольным стилем на дистанции 400 м среди юниорок Полина Лейкина стала бронзовым призером. «Золото» у спортсменки из Москвы, а «серебро» завоевала представительница Волгоградской области.

Всероссийские соревнования по плаванию среди юниоров и юниорок «Резерв России» проходили с 5 по 9 декабря 2025 года в Саранске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.