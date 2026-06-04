В Богородском округе провели патриотический квест для школьников

Выездной день летнего лагеря прошел 3 июня в центре образования №12 Богородского округа. Специалисты центра допризывной подготовки молодежи и юнармейцы организовали для 70 школьников квест «Патриотика и Безопасность», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллектив центра допризывной подготовки молодежи «Дом Юнармии» подготовил для участников пришкольного лагеря тематическую программу. Ребята разделились на команды и прошли несколько станций, посвященных безопасности и патриотическому воспитанию.

На этапе правил дорожного движения школьники разбирали реальные ситуации на улице — от безопасного перехода дороги до неожиданных помех. На станции пожаротушения дети примерили боевую одежду пожарного и попробовали ликвидировать условное возгорание, познакомившись с работой огнеборцев.

Участники также соревновались в метании гранаты на меткость, изучили устройство автомата и правила безопасного обращения с оружием. Отдельные занятия посвятили оказанию первой помощи и спасению на воде: на манекенах школьники отрабатывали действия в экстренной ситуации и изучали способы помощи утопающему. Завершилась программа стрельбой в интерактивном тире, где дети проверили точность и выдержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.