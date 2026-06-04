В Долгопрудном врач выявил перелом ребер после падения с самоката

В Долгопрудном 35-летнему мужчине после падения с электросамоката диагностировали перелом нескольких ребер и скопление воздуха в плевральной полости. Серьезную травму заподозрил молодой травматолог-ортопед Егор Самошников, несмотря на внешне легкие повреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мужчина обратился в травмпункт Долгопрудненской клинической больницы после падения с электросамоката. Он самостоятельно передвигался, жаловался на ушиб плеча, боль в ключице и груди. Однако врач обратил внимание на тяжелое дыхание пациента и слегка сниженный уровень кислорода в крови.

«Отправили больного на рентген грудной клетки — а там перелом нескольких ребер и воздух в плевральной полости. Внешне все выглядело довольно легко, а внутри уже была серьезная травма», — рассказал Егор Самошников.

Пациента госпитализировали в хирургическое отделение, где провели удаление воздуха и дальнейшее лечение.

Для молодого специалиста, который месяц назад приступил к работе, этот случай стал показательным. По его словам, первый месяц оказался непростым: пациентов много, решения нужно принимать быстро, а университетской подготовки не всегда достаточно, несмотря на учебу в Ярославском государственном медицинском университете и МГУ.

«После первого месяца начинаешь увереннее смотреть рентгены, быстрее проводить осмотр и уже меньше боишься ночных дежурств», — поделился врач.

Освоиться в профессии ему помогают опытные коллеги, которые делятся практическими знаниями и поддерживают молодого специалиста.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.