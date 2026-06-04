Городской округ Кашира готов к пожароопасному сезону

На территории округа Кашира утвержден комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров, организована работа межведомственной группы и определены силы, привлекаемые для оперативного реагирования. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мониторинг лесопожарной обстановки в Московской области ведется круглосуточно. Для выявления возгораний используются современные цифровые системы наблюдения и видеомониторинг, позволяющие фиксировать термические аномалии и задымления на ранних стадиях.

В округе продолжаются профилактические мероприятия. Специалисты проводят опашку населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, очистку минерализованных полос и территорий от сухой растительности, проверяют состояние источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним. На выездах в лесные массивы устанавливаются аншлаги и предупреждающие знаки о запрете разведения костров и въезда транспорта.

В пожароопасный сезон к патрулированию и обеспечению безопасности привлечены сотрудники администрации округа, МЧС, «Мособллеса», полиции, коммунальных служб и добровольных пожарных формирований. При осложнении обстановки организуется ежедневное наземное патрулирование территорий, приближенных к лесным массивам.

Для локализации возможных возгораний подготовлены автоцистерны, тракторы, экскаваторы, самосвалы, водовозы и другая специализированная техника. В перечень сил и средств включены коммунальные и аварийные предприятия округа.

Жителям напоминают, что в период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы и использовать открытый огонь в лесах и на прилегающих территориях. При высоком классе пожарной опасности доступ граждан и автотранспорта в лесные массивы может быть ограничен.

В перечень населенных пунктов городского округа Кашира, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 2026 году, включены деревни Лиды, Козьяково, Малое Ильинское, Аладьино, Знаменское, Пчеловодное, Вослинка и Глебово-Змеево.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112 или 101. Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно тушить крупный пожар и оперативно покинуть опасную территорию.12:09

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.