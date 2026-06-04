В Долгопрудном к сезону обновили песок на двух пляжах

Пляжный сезон стартовал в Долгопрудном 1 июня, на двух официальных зонах отдыха обновили песок и организовали ежедневное дежурство спасателей. На пляжи в Мысово и Новых Водниках завезли в общей сложности 200 кубометров песка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном работают два официальных пляжа — в Мысово и Новых Водниках. В начале июня погода оставалась прохладной, однако синоптики прогнозируют потепление, и число отдыхающих в ближайшие дни может увеличиться. При этом вода в водоемах пока остается прохладной.

Для комфорта жителей на пляжи завезли новый песок.

«В Мысово привезли 150 кубометров, а в Новые Водники — порядка 50 кубических метров песка. Для безопасности отдыхающих здесь ежедневно с 9 утра до 9 вечера дежурят спасатели», — сообщил заместитель директора объединенной дирекции парков Долгопрудного Илья Рябов.

Жителям напоминают о правилах безопасности: не купаться в холодной воде и в необорудованных местах, не заплывать за границы пляжа, не заходить в воду в состоянии опьянения, избегать перегрева на солнце и не купаться в плохую погоду или в темное время суток. О происшествиях следует сообщать по телефону 112.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.