Подмосковные перевозчики продолжают раздавать воду пассажирам на вокзалах

Перевозчики общественного транспорта Подмосковья продолжают раздавать прохладную воду пассажирам. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Всего планируется раздать более 1,5 тыс. бутылок, из них более 600 уже получили жители и гости региона.

«Данные меры направлены на обеспечение комфорта и безопасности пассажиров во время жары, установившейся в регионе. Помимо раздачи воды, напоминаем о необходимости соблюдать питьевой режим и избегать длительного пребывания на солнце», — сообщили в ведомстве.

В акции также участвуют сотрудники компаний «Центральная ППК» и МТППК — воду раздают на Ленинградском, Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском направлениях.

Сейчас сотрудники предприятий продолжают раздавать воду всем желающим на автобусных остановках, ж/д и автовокзалах и станциях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.