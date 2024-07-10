Подмосковные пассажиры поездов оформили свыше 330 тыс билетов на провоз багажа

За первые 6 месяцев 2024 года пассажиры ЦППК оформили на провоз багажа на 10 тысяч билетов больше, чем годом ранее — более 330 тысяч, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Чаще всего крупную ручную кладь перевозили на Ярославском, Казанском и Курском направлениях — 65, 56 и 42 тыс. раз соответственно.

В этом году чаще всего, почти 105 тыс. раз, с ручной кладью путешествовали в июне — как и в прошлом.

Мелкую ручную кладь, а также кладь размером до 180 см в трех измерениях и весом до 36 кг можно провозить бесплатно. Если же багаж выше по весу и размерам, пассажиру придется оформить специальный билет. Стоимость зависит от протяженности маршрута: 120 рублей для поездок до 100 км и 240 рублей — на более дальние. При этом пассажир может провезти багаж весом не более 50 кг.

С полным списком правил провоза багажа можно ознакомиться на сайте ЦППК в разделе «Условия проезда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.