Подмосковному моторвагонному депо «Нахабино» исполнилось 80 лет

В пятницу моторовагонное депо «Нахабино», расположенное в подмосковном Красногорске, отмечает свое 80-летие, сообщил журналистам начальник управления деповского хозяйства ЦППК Андрей Мельник.

По его словам, электродепо «Нахабино» стало частью Центральной пригородной пассажирской компании в 2018 году. За это время была проделана большая работа.

«Была проведена комплексная модернизация деповского комплекса, было закуплено новое технологическое оборудование для обслуживания новых типов подвижного состава, была проведена модернизация в целом технологии, проведено развитие путевого хозяйства. Построен парк „Малиновка“ для межпоездного отстоя электропоездов, что необходимо для технологии обслуживания», — заявил Мельник.

Он уточнил, что всего в депо находится 52 электропоезда из серии ЭП2Д, которые курсируют по маршруту Серпухов — Шаховская, и модели ЭГ2Тв, перевозящие пассажиров на МЦД-2 Подольск — Нахабино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят еще 5 современных пешеходных переходов через железную дорогу для обеспечения удобства и безопасности жителей.

«Запрос на строительство таких объектов мы слышим от жителей. Интенсивность железнодорожного сообщения в Подмосковье заметно выросла за последнее время, особенно после запуска МЦД — масштабного и важного проекта, который стал возможен благодаря поддержке президента», — сказал Воробьев.