Подмосковная команда поборется за медали чемпионата России по следж-хоккею

В рамках первого круга лиги героев в своей группе «Гвардия» провела четыре игры. Два матча завершились победой следж-хоккеистов из Московской области: с командой из Ростовской области «Донской рубеж» (6:0) и с «Ладой» из Тольятти (2:1). В играх против ХК «Мужество» (Москва) и «Союз» (Приморский край) удача была на стороне соперников.

Таким образом, с учетом общего количества очков и заброшенных шайб подмосковная команда заняла четвертое место в группе. С 30 октября по 8 ноября 2025 года «Гвардия» продолжит борьбу за трофеи чемпионата России в рамках Лиги героев. Турнир будет приурочен к форуму «Россия — спортивная держава», в нем примут участие восемь команд. Первая «четверка» по итогам соревнований выходит в финал чемпионата, который состоится в следующем году и определит победителей и призеров.

Отметим, что чемпионат России по следж-хоккею 2025/2026 проходит в двух лигах — Высшая лига и Лига Героев. В каждой лиге в первом круге выступали по 10 команд.

В Лиге героев чемпионата России по следж-хоккею спорта лиц с ПОДА принимали участие коллективы: «Гвардия» (Московская область), «Донской рубеж» (Ростовская область), «Лада» (Тольятти), «Союз» (Приморский край), ЮСКА (ХМАО), «Омские крылья» Омская область, СКА (Санкт-Петербург), «Татсиб» (Республика Татарстан), «Мужество» (Москва) и «Северный ветер» (Ленинградская область).

В ближайшее время подмосковная команда примет участие в Кубке «Герои нашего времени» во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В нем будут состязаться шесть команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской, Сахалинской областей и Приморского края.

Команда по следж-хоккею «Гвардия» была создана в 2024 году. Инициативу создания команды «Гвардия» поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также федеральное и региональное министерства спорта. Коллектив игроков сформирован из участников специальной военной операции. Домашняя арена «Гвардии» — «Орион-Технопул» — первый ледовый дворец в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Он был открыт в феврале 2024 года.

Начальником команды выступает ее основатель Михаил Трифонов, а тренирует хоккеистов «Гвардии» Вадим Троицкий, который стоял у истоков первой подмосковной следж-хоккейной команды «Феникс».

Чемпионат России по следж-хоккею проходил с 22 по 27 августа 2025 года в Дзержинске (Нижегородская область) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.