Подмосковная Госавтоинспекция два дня будет проверять водителей на трезвость

Госавтоинспекция Московской области в рамках реализации соцраунда «Трезвый водитель» проведет целевые рейды, целью которых станет профилактика дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей, говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале .

Инспекторы ДПС на определенном участке проезжей части будут останавливать максимальное количество машин, чтобы проверить на трезвость как можно больше автомобилистов. В некоторых округах Госавтоинспекция будет работать вместе с Минтрансом и представителями компании-оператора подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения «МВС Груп».

Помощники стражей порядка будут раздавать автомобилистам эксклюзивные буклеты в качестве агитации. Кроме важной информации, буклеты будут оснащены трубкой трезвости, чтобы после посиделок или застолий водитель мог самостоятельно убедиться в том, что ему можно садиться за руль или лучше воспользоваться услугой «трезвый водитель».

Если вы стали свидетелем правонарушения на дороге, можете воспользоваться «телефоном доверия» ГУ МВД РФ по Московской области, чтобы предотвратить беду. Номер для связи: 8 (495) 692-70-66.