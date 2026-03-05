Подмосковье запустит компенсационные автобусы на Савеловском направлении

Компенсационные автобусы назначены на Савеловском направлении 11, 12, 23 и 24 марта из‑за корректировки графика пригородных поездов. Они будут курсировать между Вербилками и Дубной с промежуточными остановками, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В марте изменено расписание движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим ЦППК организовала компенсационные рейсы между станциями Вербилки и Дубна.

Из Вербилок автобус отправится в 9:30. В пути предусмотрены остановки: 9:45 — платформа Запрудня, 9:55 — Темпы, 10:03 — Мельдино-1, 10:08 — 2-й участок, 10:13 — Карманово, 10:20 — станция Большая Волга, 10:30 — станция Дубна.

Из Дубны автобус отправится в 11:15. Далее по маршруту: 11:25 — станция Большая Волга, 11:32 — Карманово, 11:37 — 2-й участок, 11:42 — Мельдино-1, 11:50 — Темпы, 12:00 — платформа Запрудня, 12:10 — станция Вербилки.

Для проезда пассажирам необходимо предъявить действительные билеты на пригородные поезда по этому маршруту. Фактическое время отправления может меняться в зависимости от дорожной ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.