Подмосковье заняло итоговое 3 место на летней спартакиаде молодежи России

Подмосковные спортсмены по итогам VI летней спартакиады молодежи России расположились на третьем командном месте среди 89 субъектов РФ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​По итогам соревнований в 66 спортивных дисциплинах сборная Московской области 30 раз попадала в тройку призеров общекомандного зачета: 11 раз занимала первое место, 7 раз завершала выступление на второй позиции и 12 раз становилась третьей. Всего спортсмены из Подмосковья завоевали 367 наград, из них 148 золотых, 100 серебряных и 119 бронзовых медалей. Лидером рейтинга субъектов стала команда Москвы, а за ней расположились представители Санкт-Петербурга.

Участникам Спартакиады из Московской области не было равных в соревнованиях по: карате, гандболу среди юниоров, регби-7 среди юниорок, прыжкам в воду, хоккею на траве среди юниоров, хоккею на траве среди юниорок, теннису среди юниоров, теннису среди юниорок, кикбоксингу, гольфу среди юниорок и футболу среди девушек.

Вторые места сборная Подмосковья завоевала в дисциплинах: велосипедный спорт (маунтинбайк), гребной слалом, конный спорт, пляжный волейбол среди юношей и девушек, бейсбол, софтбол и синхронное плавание.

​Кроме того, представители региона замкнули призовую тройку в турнирах по: баскетболу среди юниорок, тхэквондо, киокусинкай, бадминтону, современному пятиборью, плаванию, гандболу среди юниорок, фехтованию, гольфу среди юниоров, тяжелой атлетике, пулевой стрельбе и боксу.

На территории Московской области состоялось 8 финалов Спартакиады. Раменский муниципальный округ принял финальные соревнования по спортивной борьбе, айкидо и по водному поло среди юношей и девушек. В Химках состоялся заключительный турнир по бейсболу. В Дмитровском муниципальном округе прошли соревнования по гольфу среди юниоров и юниорок. А финал турнира по гребному слалому состоялся в Сергиево-Посадском городском округе.

​В этом году летняя Спартакиада молодежи России проходила с 30 мая по 31 августа и объединила все 89 субъектов нашей страны. Честь Московской области отстаивали свыше 800 спортсменов и тренеров.

Спартакиада проводилась в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.