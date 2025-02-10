Подмосковье проактивно готовится к реализации программы ямочного ремонта во дворах

В связи с достаточно теплой зимой муниципалитеты региона приступили к цифровой фиксации дефектов асфальтового покрытия во дворах с помощью специализированной электронной системы. Оцифровка проводится с целью формирования плана работ по программе благоустройства «Ямочный ремонт», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Специалисты обходят территории, фотографируют поврежденные участки и заносят их в базу.

Одна из причин образования ям и выбоин — температурные колебания. Они приводят к замерзанию и оттаиванию воды, которая проникает в трещины асфальта. Это вызывает его разрушение и образование неровностей покрытия.

«Традиционно эта работа проводится в апреле–мае, но сейчас в связи с аномально теплой зимой и малым количеством осадков проактивно готовимся к реализации программы ямочного ремонта большими картами. Только за неделю уже оцифровано более 340 тыс. кв. м асфальтового покрытия. Больше всего в Дмитровском городском округе, Балашихе и Люберцах — 56 тыс. кв. м, 25 тыс. кв. м и 24 тыс. кв. м соответственно. В связи с резкими перепадами температуры этой зимой ожидаем увеличение площади ремонта», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Оцифровка дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях и внутриквартальных проездах Подмосковья продлится до 15 марта.

За 2024 год по программе «Ямочный ремонт» отремонтировано более 575 тыс. кв. м асфальтового покрытия в 33 городских округах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.