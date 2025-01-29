Подмосковье и столица интегрируют смежные маршруты общественного транспорта

Заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что власти Москвы и области планируют поработать смежные маршруты общественного транспорта. Он отметил, что впереди у региона реализация больших планов.

Выступая на открытой трибуне Мособлдумы «О мерах по повышению качества транспортного обслуживания населения Московской области», Гержик подчеркнул, что задача состоит в перераспределении освободившихся автобусов на станции МЦД.

«Идея в том, что Москва берет на себя маршруты, которые везут пассажиров в столицу из области. Мы, в свою очередь, усиливаем подвоз к тем станциям МЦД, для которых нужно обеспечить большое количество автобусов, усиливаем маршруты, о которых заявляют жители», — сказал Гержик.

Он добавил, что также совместно со столицей будет проводиться программа по обустройству транспортно-пересадочных узлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.