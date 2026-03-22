Подавший сигнал бедствия самолет «России» благополучно приземлился в Пулкове

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту Пулково, сообщает ТАСС .

Борт подавал сигнал бедствия 7700 над Ленинградской областью, который может значить чрезвычайную или аварийную ситуацию.

Причиной запроса на посадку стал низкий уровень топлива. Самолет сел в 20:15 по московскому времени.

До этого в Пулкове действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на запасные аэродромы ушли 21 самолет, 14 рейсов были отменены, 26 — задержаны.

