Самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Ленобластью

Самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Ленинградской областью. В настоящее время борт кружит во Всеволожском районе, сообщает SHOT .

Airbus A320-214 рейсом SDM6858 из Минеральных Вод в аэропорт Петербурга подал сигнал бедствия 7700, который может значить чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Борт летает от Кировска до сельского поселения Коськовское.

Точные причины пока неизвестны. В онлайн-сервисе по отслеживанию самолетов за бортом следит уже более 10 тыс. пользователей.

