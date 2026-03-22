Аэрофлот опровергает информацию, распространяемую одним из Telegram-каналов, о якобы аварийной посадке самолета с неисправностью двигателя, сообщает пресс-служба перевозчика.

Командир рейса SU1854 Москва — Баку в воскресенье принял решение о возврате в аэропорт вылета из-за столкновения самолета с птицей после взлета. Для соблюдения максимально допустимого посадочного веса лайнер вырабатывал топливо в зоне ожидания.

Посадка выполнена штатно в 12:09 по московскому времени. Параметры работы его двигателей были в норме. Лайнер сам зарулил на место стоянки.

После ЧП требуется дополнительная техпроверка самолета. Для уменьшения времени ожидания вылета компания приняла решение о выполнении рейса на резервном лайнере. Ожидающим рейса пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.

